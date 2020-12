Un doppio annuncio fatto dal patron della Ternana Stefano Bandecchi nel giorno del suo onomastico: «A breve - ha detto su un video postato sulla sua pagina Istagram- il mio gruppo presenterà al Comune di Terni e alla giunta il progetto del nuovo stadio. È bellissimo ed è abbinato anche ad un progetto di lavoro più importante: quella clinica privata di 200 posti letto dove almeno 100 saranno convenzionati dalla Regione Umbria, con due alte specializzazioni come Cardiologia ed Oncologia». Per quanto riguarda la clinica privata la progettazione la sta seguendo da settimane lo stesso studio ternano che ha realizzato quella del nuovo PalaTerni, in parte delle Piscine dello stadio e del complesso edilizio di Corso del Popolo. La Ternana vuole realizzare la clinica su un terreno di oltre quattro ettari situato fra strada Santa Filomena, il fiume Nera, ponte Allende e via XX Settembre, sul quale doveva nascere il centro sportivo per le giovanili chiamato Ternanello. La delibera del consiglio comunale 108 del 26 marzo 2014 prevede infatti la concessione alla Ternana della stessa per 34 anni in diritto di superficie con la possibilità di realizzare due campi di calcio, le tribune, spogliatoi, una palazzina per la foresteria ed i parcheggi. A gestire per conto della Ternana l'iter è stato l'allora presidente rossoverde Francesco Zadotti. Il nuovo progetto, con al centro una clinica, deve tenere conto del piano regolatore, delle varianti urbanistiche e delle destinazione d'uso dei terreni. Variazioni che dovranno passare sotto le forche caudine del Consiglio comunale prima di passare al secondo step . La Regione, fatte le opportune valutazioni, potrà autorizzare la clinica con una determina dirigenziale. Ma lo potrà fare dopo il nuovo piano sanitario regionale che dovrà essere approvato dal consiglio regionale. Poi, servità il parere favorevole della commissione tecnica regionale per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture private. Dalla parte di Stefano Bandecchi c'è la legge sugli stadi: Comune e e Regione potranno concedere apposite varianti ai piani urbanistici a favore dei finanziatori e promotori dei progetti, che garantiscano compensazioni economiche rispetto all'investimento nell'impianto sportivo. Una sorta di do ut des : in cambio dalla costruzione di un nuovo stadio la Ternana potrà impegnarsi a coprire le rate del finanziamento con gli introiti delle attività cosiddette lucrative, che in questo caso proverrebbero dall'attività della clinica privata. Ci sono stati i primi contatti con le istituzioni. Ma l'iter è in fase embrionale e presenta diversi scogli da superare.

