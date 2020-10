Terni, processo di palazzo Spada: tutti assolti

TERNI Tutti assolti gli imputati del processo Spada nel quale erano stati rinviati a giudizio l'ex sindaco Leopoldo di Girolamo e alcuni componenti della sua giunta.

Si chiude così una vicenda giudizia e politica che ha segnato profondamente la storia di Terni.

La sentenza è stata letta pochi minuti fa di fronte ai legali degli imputati.

Le richiese del pm e gli imputati. Gli imputati in tutto erano venti. L'accusa aveva chiesto due anni e un mese di reclusione ciascuno per l’ex sindaco, Leopoldo Di Girolamo e l’ex assessore, Stefano Bucari.

La pena più alta, a due anni e quattro mesi, è quella chiesta dal pm per l’ex dirigente di palazzo Spada, Renato Pierdonati. Un anno per Carlo Andreucci, della cooperativa Alis, mentre per gli altri 16 imputati, gli ex assessori Francesca Malafoglia, Emilio Giacchetti, Libero Paci, Luigi Bencivenga, Roberto Fabrini, Sandro Piermatti, Silvano Ricci, Renato Bartolini, Marco Malatesta, Daniela Tedeschi, Simone Guerra, Giorgio Armillei, Francesco Andreani e Cristhia Falchetti Ballerani, per il dirigente, Luciano Sdogati e il funzionario Federico Nannurelli, erano state chieste pene dai 6 agli 8 mesi di reclusione.

Le accuse. I venti imputati erano accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti in relazione agli appalti alle coop sociali per il verde pubblico, i cimiteri comunali e la gestione della Cascata delle Marmore emersa il 17 novembre 2016 dopo una raffica di perquisizioni. Un’indagine che a maggio 2017 porterà ai domiciliari l’ex sindaco, Leopoldo Di Girolamo, e l’ex assessore, Stefano Bucari.

Per l’accusa, lo spacchettamento e la divisione in lotti decisi dalla giunta aveva lo scopo di favorire le stesse coop sociali eludendo l’appalto europeo. Il Comune, parte civile nel processo, ha chiesto 200 mila euro come risarcimento per il danno d’immagine e patrimoniale.

Il giudice del tribunale di Terni ha ritenuto di dover assolvere tutti gli imputati.

Le reazioni. Federico Nannurelli, uno dei funzionari del Comune più in prima linea, che sta gestendo in questi mesi anche il Coc, il Centro che affronta le procedure da mettere in atto per la pandemia: «Sono soddisfatto, sono stati cinque anni da incubo. Come dipendente pubblico, sono sempre in prima linea ed è stato pesante. Questa situazione ci ha coinvolto a livello personale e professionale è stata una parentesi molto oscura della mia vita. Non avrei mai pensato di andare sul banco degli imputati. Questo significa che, aldilà, di tutto, bisogna avere fiducia. Ma ho vissuto momenti brutto. Il più brutto, probabilmente, è stato quando per strada mi hanno urlato che ero un ladro e stavo insieme a mia figlia. Ma, alla fine, sono andato avanti, ho fatto il mio lavoro, e ho continuato a farlo anche con il cambio dell'amministrazione»

