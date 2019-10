Pro Natura Terni festeggia 50 anni. Una vita spesa per difendere la natura e l'ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pro Natura Terni spegne 50 candeline e festeggia il compleanno con il convegno su “Tutela e valorizzazione dell’ambiente alimentando nell’uomo l’amore ed il rispetto attraverso la conoscenza” che si terrà in Bct sabato 19 ottobre alle 9 e 30.Dopo i saluti di Anna Maria Rulli, presidente Pro Natura Terni, del sindaco, Leonardo Latini e dell’assessore all’ambiente, Benedetta Salvati, interverranno Pierlisa Di Felice, vicepresidente della federazione nazionale Pro Natura, Roberto Deli, fondatore di Pro Natura Terni, Flavio Frontini, presidente onorario, il consigliere, Maria Teresa Troiano e gli studenti Jasjit Singh e lessandro Caselli del liceo Galilei di Terni.Nel corso del convegno saranno presentati i lavori sui temi dell’ambiente realizzati nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro.Fondata nel 1969 per volontà di Roberto Deli, Paolo Maria Marianeschi, Umberto Boni, Marzia Briganti, Maria Antonietta Fiorelli e Teresa Fioretti, Pro Natura Terni è giunta al traguardo dei cinquanta anni.Il primo presidente, Roberto Deli lasciò il testimone a Flavio Frontini, che ha guidato l’associazione fino a sei mesi fa.La presidente, Anna Maria Rulli sottolinea che “nel tempo le iniziative hanno cercato di acuire la sensibilità delle persone verso la natura e l’ambiente: dalle visite guidate ai siti di interesse ecologico ai concorsi fotografici, dal progetto Aulabus alla donazione alle scuole, ad enti pubblici, alla casa circondariale di alberi da piantumare”.L’associazione ha collaborato con le scuole realizzando orti e laghetti didattici e tenendo lezioni sulla gestione corretta dei rifiuti e la manutenzione corretta del verde, ha tenuto oltre trenta corsi di micologia, meteorologia, orticoltura, giardinaggio e potatura, ha creato con le altre associazioni ambientaliste il gruppo “Mille alberi per Terni” e una rete di ambientalisti locali che si sono mossi contro l’indiscriminato abbattimento degli alberi cittadini.Di recente ha ripristinato il giardino del palazzo Mazzancolli, sede dell’Archivio di Stato.