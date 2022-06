Terni, la Pro Loco di Marmore organizza un premio per l'orto più curato

La Pro Loco Marmore ripropone anche per quest'anno “Ti invito nel mio orto“, il concorso che premia la tradizione ortofrutticola locale e che è ormai giunto alla sua terza edizione.

Il concorso è aperto a tutti i residenti, ai proprietari di seconde case o affittuari, ad attività commerciali di Marmore. Non sono ammesi concorrenti di altre frazioni o quartieri del ternano.

Le categorie in gara sono due: una riservata al pomodoro di dimensioni più grandi anche di diverse qualità, coltivato a terra, o in giardino, o in balcone, o nei vasi; la seconda categoria è dedicata all’orto più curato e ben tenuto.

Assoluta novità di questa edizione il “Premio Germoglio”, dedicato alle colture autoctone «che ancora oggi vengono ben conservate negli orti di Marmore», dicono orgogliosi gli organizzatori della Pro Loco.

E’ possibile iscriversi al concorso “ Ti invito nel mio orto” fino al 25 giugno. E’ prevista una quota di partecipazione di 2 euro per ogni categoria ed i premi consistono in una targa personalizzata.

I vincitori saranno premiati il 3 luglio 2022 alle ore 18 al Parco Campacci “Libero Liberati” durante l’evento “Mettiti in gioco”.

Chi volesse maggiori informazioni o per le iscrizioni è possibile contattare Lorenzo al numero 3466839864 , Sheila al numero 3299596889 o Manola al 3332279812.