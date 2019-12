Pro Foligno, ecco i 114 anni portati con grande vivacità. Assegnato il Giglio d'Oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Ha appena compiuto 114 anni ed è più vivace che mai. A festeggiare l’importante traguardo è la Pro Foligno, guidata dal presidente Luca Radi. Il 28 dicembre appena trascorso, come di consuetudine, è stato appunto festeggiato il compleanno della Pro Foligno (nata proprio il 28 dicembre del 1905) con una cena a Palazzo Candiotti nel corso della quale è stato assegnato il Giglio d'Oro. Alla serata hanno preso parte molti soci ed amici della emerita Associazione Folignate, tra cui l'assessore alla cultura Decio Barili che si è complimentato con la Pro Foligno per le sue iniziative e la sua storia centenaria. Barili ha ribadito l'importanza del volontariato e la vicinanza dell'amministrazione alle iniziative della Pro Foligno. Il sindaco Stefano Zuccarini, ha inviato una lettera che è stata letta alla folta platea. Alla fine ha preso la parola il presidente del sodalizio Luca Radi che prima di assegnare il Giglio d'Oro 2019 ha voluto ricordare la figura di Mario Guidi grande ed importante rappresentante della Cultura folignate ed in particolare di quella musicale. Il presidente Radi ha ribadito il ruolo importante delle associazioni culturali nella città ricordando la presenza di una Consulta delle Associazioni Culturali. Dopo aver brevemente ribadito i progetti portati a termine e quelli per il 2020, ha letto le motivazioni del Giglio d'Oro 2019 ed ha consegnato lo stesso alla professoressa Emma Maria Bettoni Bovini. Motivazione conferimento del Giglio d'Oro: “qualificata e largamente apprezzata insegnante di Ragioneria ed Economia Aziendale, ha saputo porsi a favore delle donne colpite dal tumore al seno, attraverso l'associazione Donne Insieme, fondata l'8 marzo 2001, che ha generosamente presieduto con sensibilità e passione, realizzando progetti di grande respiro, premiati a livello nazionale. Costituendo un vero e proprio punto di riferimento nel settore per la comunità folignate, viene conferito dalla Pro Foligno, nella importante ricorrenza dei 114 anni dalla fondazione, il Giglio d'oro a Emma Maria Bettoni Bovini”. Un riconoscimento più che meritato, quello conferito alla professoressa Bettoni Bovini che testimonia un percorso umano e professionale sempre a disposizione della collettività. Tante, infatti, sono le iniziative meritorie di cui la docente s’è resa promotrice, organizzatrice e divulgatrice pensandole sempre in maniera corale, inclusiva e con un occhio al coinvolgimento della collettività in tutte le sue declinazioni.