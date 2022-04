PERUGIA - Il procuratore dell’Abbazia San Pietro di Assisi, Davide Cardin, è sotto processo a Perugia con l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte dell’imprenditore edile Domenico Pelagatti annegato il 20 ottobre del 2016 in una fossa imhof situata in un terreno denominato «Prato del Pallareto» di proprietà del monastero. La vittima annegò mentre passeggiava insieme al cane, probabilmente nel tentativo di raccogliere le chiavi o il cellulare che erano caduti lì dentro. L’imputato, 71 anni, originario di San Donà di Piave, viene accusato dalla Procura di Perugia di aver «omesso di porre in essere tutte le misure idonee per rimuovere o mettere in sicurezza un impianto fossa imhof costituito da un pozzetto prefabbricato di plastica, privo di fondo e del relativo chiusino, delle dimensioni interne di 50x50x50».

Nelle carte del pm, oggi al vaglio del giudice Giuseppe Narducci dinanzi al quale si celebra l’istruttoria dibattimentale, si parla di «colpa contistita in negligenza, imprudenza, imperizia e negligenza che cagionavano la morte di Domenico Pelagatti, mentre passeggiava con il cane, che si sporgeva con la testa all’interno del tombino verosimilmente per raccogliere un oggetto che gli era caduto (le chiavi o il cellulare)e perdeva l’equilibrio cadendo all’interno e annegando nell’acqua presente». Il pozzetto - è stato ricostruito dagli inquirenti - «era stato realizzato nell’anno 2007/2008 dalla Sistema Eventi srl ed Eventi Italia srl per lo smaltimento delle acque reflue, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006 e della Dgr 9/7/2007 relativa alla Disciplina degli scarichi delle acque reflue 'in occasione dell’evento Endurance Lifestyle tenutosi negli anni 2007, 2008 e 2009, e poi successivamente utilizzato dalla Eventi Italiana srl sino alla risoluzione del contratto di affitto. Il terreno - proseguono gli atti giudiziari - era stato dato in affitto alla Gat & C. srl con scrittura privata del 2006 per la durata di venti anni e da questa società subaffittato alla Sistema Eventi srl e all’Eventi Italiana srl con scrittura privata in data 16 novembre 2006 di durata quinquennale per il periodo di 30 giorni all’anno, contratto poi risolto anticipatamente con atto di transazione in data 1° dicembre 2009; anche il contratto tra l’Abbazia di San Pietro e la Gat & C srl - conclude il capo d’imputazione - era stato risolto anticipatamente in data 3 marzo 2010. L’abbazia di San Pietro alla riconsegna del terreno - si legge - ometteva di porre in essere tutte le misure idonee per rimuovere o mettere in sicurezza il pozzetto in questione». Il processo va avanti, i familiari della vittima si sono costituiti parte civile attraverso l’avvocato Giuseppe Berellini.