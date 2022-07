Primo giorno della nuova Orvietana. La rosa, le amichevoli, i nuovi arrivi

A Orvieto è iniziata ufficialmente mercoledì 20 luglio la stagione 2022/2023 dell'Orvietana Calcio in serie D, il massimo campionato dilettantistico nazionale, la quarta serie assoluta italiana. Visite mediche per tutti, presentazioni varie, nuovi arrivi, questo il primo giorno dell'Orvietana pronta a affrontare la nuova categoria con il massimo dell'impegno.

Intanto c’è da segnalare l’ingresso in rosa del classe 2003, Francesco Randò, romano, ex Imolese e San Luca, difensore esterno destro e il mancato arrivo del giovane sardo Tristan Ganzerli e, a quanto pare, anche se di fatto la preparazione è iniziata, il mercato potrebbe ancora portare delle novità. Nello staff tecnico della prima squadra, inoltre, c’è da segnalare l’arrivo del nuovo preparatore dei portieri: si tratta di Massimo Prete, lo scorso anno nello stesso ruolo al Tiferno, in carriera portiere con Gubbio e Pordenone.

Questa, al momento, la rosa ufficiale agli ordini del tecnico Gianfranco Ciccone: portieri, Luca Patata (04), Emanuele Rossi (05), Jacopo Formiconi (06, aggregato); difensori, Alex Borgo (98), Filippo Biancalana (02), Manuel T. Guinazu (97), Alesandro Lanzi (02), Endurance Omohonria (99), Michelangelo Purgatori (05, aggregato), Francesco Randò (03), Johaquin Suhs (95); centrocampisti, Gabriele Carletti (03), Rocco Guazzaroni (97), Tommaso Moracci (05, aggregato), Edoardo Proietti (97), Luca Ricci (99), Alessandro Rinaldi (93); attaccanti, Nicolò Albani (05, aggregato), Andrea Bracaletti (83), Andrea Caravaggi (05, aggregato), Daniele Chiaverini (05, aggregato), Ciro Del Prete (01), Filippo Di Natale (03), Lorenzo Nicodemo (01), Samuel Spinelli (02), Simone Tomassini (92), Mattia Vicaroni (98).

E questo il provvisorio elenco delle prime amichevoli:

Mercoledì 27 luglio: partita a ranghi misti tra i giocatori in rosa (17:30)

Sabato 30 luglio: amichevole da definire

Mercoledì 3 agosto: Orvietana – Nestor al "Muzi" alle 20:30

Sabato 6 agosto: da definire

Mercoledì 10 agosto: a Fano: A. Fano – Orvietana alle 18:00

Venerdì 12 agosto: Orvietana – Ol. Thyrus al "Muzi" alle 20:30