Primo caso di Covid-19 a Ferentillo

C’è un primo caso di infezione da Covid-19 anche a Ferentillo. Lo rende noto il Commissario Straordinario Raffaella Palma, che a seguito della comunicazione ufficiale da parte dell’Autorità Sanitaria, ha emesso un’ordinanza di isolamento contumaciale.

“Si precisa comunque che la persona risultata positiva sta bene e sono stati messi in atto i protocolli previsti ai fini del contenimento della diffusione del contagio”. “E’ stato immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale - assicura Raffaella Palma - al fine di garantire la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione.”

Il Commissario sta operando in stretto contatto con l’Autorità Sanitaria, per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, assolutamente sotto controllo e per questo auspica che non si creino facili allarmismi tra la popolazione.

Ultimo aggiornamento: 19:44

