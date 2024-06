Primi due colpi per l'Orvietana, ma l'obietivo è la continuità

La parola d'ordine, a Orvieto, è continuità, ma intanto arrivano pure i primi due acquisti. L'attaccante Gianmarco Caon e il centrocampista Amedeo Vincenzi sono biancorossi. L'Orvietana, dopo la salvezza, prosegue ancora con Matteo Panzetta direttore generale, Severino Capretti direttore sportivo e Antonio Rizzolo in panchina. Il presidente, Roberto Biagetti, sembra avere le idee chiare, mentre si accostano anche altri nomi di mercato.

Aria di conferme nella rosa con il mantenimento dell'ossatura. Per ora, si cercano un altro attaccante e un difensore. Le conferme sicure, già annunciate anche dalla società biancorossa, sono quelle del giovane portiere Emanuele Rossi, dei difensori Andrea Caravaggi, Luca Ricci e Andrea Congiu; dei centrocampisti Daniele Proia, Alessandro Orchi e Francesco Manoni e dell'attaccante Simone Stampete. A loro, si aggiunge Nicolò Albani, giovane centrocampista al rientro dal prestito al San Venanzo. Riguardo a Rossi, sarà lui il portiere titolare della prossima stagione, con un altro giovane, Jacopo Formiconi, come secondo. Per la difesa, Capretti dice: «Importante è aver riconfermato i due della coppia centrale dell'ultima parte della stagione. Ricci e Congiu ci hanno dato sicurezza». La macchina del mercato è già partita. Per l'attacco, Caon, seconda punta di 23 anni, arriva dal Ponsascco. Vincenzi, invece, esperto e alto centrocampista, viene dalla Real Forio. Si lavora alla ricerca di un altro attaccante. Nel Ponsacco, piacciono pure Matteo Panattoni e Michelangelo Nieri. Si intende anche lavorare con l'Olympia Thyrus per avere ancora il fantasista Francesco Fabri, a fine prestito.

Il giocatore gradirebbe restare a Orvieto. Caccia anche a un altro difensore centrale. «La continuità - dice il diesse Capretti - è una linea voluta da tutti noi, a partire dal presidente e a proseguire con gli altri. Punteremo a valorizzare i nostri giovani e a un campionato in cui trovare prima possibile la salvezza».

Per ora, i saluti sono arrivati ufficialmente da Giuseppe Olimpieri, responsabile tecnico del settore giovanile. Un annuncio che caratterizza la tarda primavera biancorossa, nella quale ha tenuto banco la polemica a distanza tra l'ex preparatore atletico Alessio Stocchetti (via social ha fatto capire di aver interrotto un anno e mezzo fa il suo rapporto anche perché una persona della quale non fa il nome lo avrebbe messo in cattiva luce) e le repliche ufficiali del presidente Biagioli. Si lavora anche in vista del ritiro. Si valutano due possibili destinazioni, tra Bagnoregio e Castel Giorgio. «Comincerà - dice Capretti - il 29 luglio, dopo tre giorni di test atletici tra il 24 e il 26».