Primarie Pd, vince Zingaretti con il 63 per cento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ben 30.721 umbri, domenica, si sono presentati nelle sezioni e nei gazebo del Pd per scegliere il segretario nazionale del partito. Circa 22mila in provincia di Perguia e 8.500 in provincia di Terni.Vittoria netta della mozione di Nicola Zingaretti con 19.213 consensi (62,83%), seguito da Martina con 6450 (21,09%), terzo Giachetti: 4918 (16,08%).Queste percentuali si traducono in 12 eletti all'assemblea nazionale in quota Zingaretti, tre per Martina e due per il ticket Giachetti-Ascani.A far sorridere i dem è di certo l’affluenza ai seggi. La soglia psicologica dei 20mila votanti fissata sabato dal segretario umbro Gianpiero Bocci era stata superata già nel tardo pomeriggio. In occasione delle primarie “regionali” dello scorso dicembre i votanti erano stati 19.500. Per le primarie renziane del 2017, invece, l’affluenza era stata intorno a quota 40mila. E che l’affluenza sarebbe stata alta nei 217 seggi aperti in tutta la regione s’era capito già di buon mattino, tanto che la postazione dei vigili urbani di Perugia s’era trovata a ricevere la telefonata di chi chiedeva indicazioni «per andare a votare... ».