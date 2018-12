Primarie Pd: vince Bocci. E votano anche i leghisti: «Iniziativa personale»

Ultimo aggiornamento: 21:09

PERUGIA - Gianpiero Bocci è il nuovo segretario del Pd. L'ex sottosegretario agli Interni ha vinto nettamente le primarie con un rotondo 62 per cento. La buona notizia, per i dem, è l'affluenza: alle urne sono andati in 14.700.Lo sconfitto Verini circa 5500 consensi, contro gli oltre 9mila di Bocci.La giornata è caratterizzata anche da un'incursione leghista. Via Facebook nel pomeriggio arriva una segnalazione dal Pd di Deruta: «Un'assessore della Lega si è presentata ai seggi». Andrea Pensi, candidato vicesegreatario nella mozione Verini conferma: «Gravissimo, quando si vota alle primarie si dichiara di condividere i valori democratici, riformisti e di centro-sinistra».E la faccenda costringe ad intervenire anche il segretario regionale del Carroccio Virginio Caparvi: «Si tratta di un' iniziativa personale assolutamente sbagliata da cui il partito si dissocia. Preme specificare che il gesto dell' assessore in questione, non è stato in alcun modo concordato con il movimento politico che, come ribadito, ne prende le distanze. A nostro avviso si tratta di un' ingenuità da parte del assessore, la quale non ha valutato le conseguenze del suo gesto. Come partito ne prendiamo doverosamente le distanze».Alle primarie del febbraio 2014 per il segretario regionale votarono in 12.500. Era un altro mondo: un anno prima, alle politiche, il Pd in Umbria veleggiava al 32% e un mese prima Renzi s’era preso il partito con un roboante 67%, in Umbria Giacomo Leonelli (renziano appunto) toccò il 64% distanziando nettamente Stefano Fancelli e Juri Cerasini. Stavolta le primarie arrivano a nove mesi dalla batosta del 4 marzo, con il Pd ridotto in Umbria sotto il 25%; all’orizzonte c’è un congresso nazionale con un esercito di candidature (anche la umbra Anna Ascani in ticket con Roberto Giachetti), ci sono le amministrative di maggio in 62 comuni e appena più in là si vede la partitona, complicata, delle regionali 2020.