TERNI “Prima Terni” non entrerà nelle coalizioni che si contenderanno, il prossimo 24 giugno, il governo della città. «Rispetteremo gli impegni annunciati – annuncia l'ex candidato a sindaco Andrea Rosati - Vogliamo comunque mantenere le promesse fatte. In campagna elettorale infatti c’era la promessa di aprire di un ufficio comunale che possa offrire comunicazione e assistenza alle imprese e ai cittadini relativamente ai finanziamenti nazionali, ma soprattutto internazionali. Infatti – precisa Rosati - solo una minima parte dei soldi messi a disposizione per Terni sono utilizzati». Puntando sulla nostra caratteristica distintiva che è quella della competenza e del legame con la città, la lista Prima Terni «si assegna l’onere per la città di organizzare e far funzionare questo servizio per il beneficio delle nostre imprese. Come abbiamo più volte detto in campagna elettorale, per una città commissariata come Terni è essenziale ricevere delle risorse aggiuntive che permettano di aiutare quegli investimenti necessari per far ripartire l’economia. Prima Terni – puntualizza Rosati - offre quindi ai due candidati sindaci le proprie professionalità tecniche e organizzative senza chiedere nulla in cambio. Ci auguriamo che, chi sarà sindaco di questa città, sappia cogliere l’opportunità di aprire a costo praticamente zero un ufficio per la cittadinanza e per le imprese grazie a “Prima Terni” decisa a mettere a disposizione la competenza dei propri associati per fornire un servizio importante per la ripresa economica di Terni>.





Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43



