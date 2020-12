Prima neve della stagione a Polino ma anche ai Prati di Stroncone. Una trentina di centimetri di coltre bianca ha interessato Collebertone, con quasi otto centimetri nel paese. Dove non è arrivata la neve è stato il forte vento ad interessare fino a sera le località di Marmore, Piediluco e i 4 paesi della Valnerina. Ai Campacci il vento ha sradicato alcuni alberi tra cui un paio di querce che si sono dovute piegare alla forza del vento dopo decenni che avevano resistito alla furia della natura. Nel parcheggio di porta Ternana a Piediluco, un grosso pioppo cipressino si è schiantato al suolo, fortunatamente senza fare danni in quando in quell'area spesso sostano camper e roulotte. In Valnerina oltre i tanti alberi schiantatesi al suolo, se ne è andata anche l'energia elettrica a Montefranco per via dei pali di sostegno delle linea danneggiati. Situazione moderatamente tranquilla ad Arrone. Qualche apprensione la stà creando il fiume Nera che in alcuni punti ha rotto gli argini. Stessa situazione a Ferentillo dove il vento ha soffiato particolarmente forte sul clinale delle montagne, dove poi è arrivata la neve ad imbiancare le cime. La vallata è percorsa da raffiche di vento particolarmente freddo. Gli allevatori hanno ricoverato negli stalli tutto il bestiame e con una certa apprensione seguono l'andamento del tempo. Soltanto oggi si potranno valutare i danni reali del maltempo e conoscere con esattezza quello che è successo nella prima vera ondata invernale di vento e neve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA