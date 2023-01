Sabato 7 Gennaio 2023, 09:00

TERNI Prigionieri in casa, la Regione investe altri tre milioni di euro su Terni per rimettere a nuovo 61 alloggi popolari, a discapito però di un intervento programmato su Amelia che non andrà più in porto per motivi logistici. La svolta è arrivata con l'ultima delibera della giunta regionale del 2022, e all'indomani dell'ennesima denuncia raccolta dal Messaggero in riferimento a una donna anziana impossibilitata a uscire di casa per via dell'ascensore rotto in una palazzina popolare di Terni. Uno dei tanti disservizi, l'ennesimo, che hanno segnato il 2022, un anno nero per quello che riguarda le case popolari, con gli inquilini che sono alle prese con una mancata manutenzione degli immobili che rende invivibili gli alloggi. Ma dalla Regione arriva una ulteriore iniezione di liquidità per rimettere a nuovo gli appartamenti dell'Ater a Terni, segno che la situazione di disagio che vivono centinaia di ternani richiede una risposta più adeguata di quella già programmata. Un vero e proprio piano Marshall, grazie anche ai fondi del Pnrr, che prevede complessivamente investimenti per 36 milioni di euro fino al 2026 su tutta l'Umbria. E per Terni, oltre alle risorse già stanziate, la Regione ha messo sul tavolo un ulteriore tesoretto di 3 milioni di euro. Soldi che in un primo momento dovevano essere destinati all'Ex Convento Santa Monica di Amelia, per un intervento di recupero legato all'edilizia residenziale che non sarà più fatto. Non è stato possibile dare corso alla relativa attuazione per intervenute problematiche emerse in merito alla disponibilità dell'immobile, il motivo della retromarcia ingranata dalla Regione su Amelia che viene spiegato nella delibera che stanzia ulteriori tre milioni di euro per Terni su proposta dell'assessore regionale Enrico Melasecche.

LE CIFRE

Via Brodolini 2 (16 alloggi), via Brodolini 4 (27), via San Lucio 1 e 2 (16) e via Turati 22 (2); queste le vie e il numero degli appartamenti popolari che saranno interessati dall'intervento di riqualificazione che la Regione ha predisposto con i tre milioni ulteriori stanziati. Nel dettaglio si parla di: 321 mila euro per via Brdolini 2, 524 mila per via Brodolini 4, 2 milioni per via San Lucio 1 e 2 e 74 mila euro per via Turati 22. Interventi che non erano stati finanziati in un primo momento, come viene spiegato nella delibera. L'Ater Umbria - si legge nel documento - ha predisposto una rimodulazione degli elenchi approvati, nella quale ha effettuato la sostituzione dall'Allegato A (proposte finanziate) all'Allegato B (proposte non finanziate) dell'intervento in Comune di Amelia denominato Ex Convento Santa Monica.