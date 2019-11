© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Entra nella sua fase operativa il progetto "Ama la tua città: I4school" promosso dall'assessorato alla scuola del Comune e dalla questura.L'obiettivo è favorire un sistema di sicurezza partecipata in ambito scolastico che, oltre a sensibilizzare ed educare gli studenti delle scuole della città sui temi della legalità e della sicurezza, vuole coinvolgere attivamente anche gli adulti nella loro funzione di educatori, siano essi genitori o insegnanti.Giovedì 28 novembre, alle 16, nell’auditorium del Casagrande-F.Cesi, l’evento dedicato ai familiari e ai docenti dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città. Attraverso gli interventi di qualificati esperti del settore saranno forniti importanti elementi informativi e spunti di riflessione per riconoscere, comprendere e prevenire i rischi e le potenziali dipendenze in cui possono incorrere i giovani, in particolare nell’ambito delle sostanze stupefacenti, dell’alcool e della rete telematica.Relatori il Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, Giovanni Rossi, il sostituto procuratore, Flaminio Monteleone, la criminologa e psicologa forense, Roberta Bruzzone e la psicologa della polizia, Patrizia Torretta.