Venerdì 10 Dicembre 2021, 07:20

PERUGIA Prestiti da restituire con tassi vicini al 50 per cento. Ventimila euro che diventano 36mila nel giro di 9 mesi, 70mila che raddoppiano a 136mila in meno di un anno. Con eccedenze calcolate in oltre un 12 milioni per cento. In una sola parola: usura. È con questa accusa che cinque persone sono state rinviate a giudizio dal giudice Piercarlo Frabotta, che ha accolto la tesi accusatoria del pubblico ministero Mario Formisano. Il sostituto procuratore ha infatti messo in fila tredici capi d'accusa, dopo le complesse indagini del Gico della guardia di finanza, che ha seguito e ricostruito gli scambi di denaro tra alcuni imprenditori, compresa una delle vittime finita a processo per aver imposto a sua volta tassi usurari.

Una vicenda complicata che, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, la procura ricostruisce ad esempio così, anche con ipotesi di concorso tra legali rappresentanti di aziende e procacciatori dei finanziamenti «approfittando della difficoltà economica di un'amministratrice di una società e dei clienti di quest'ultima, a fronte di un prestito nominale di 15mila euro, erogato nel mese di novembre 2014, si facevano dare e promettere interessi usurari». In questo caso, il procacciatore «tratteneva sin da subito il 10 per cento dell'importo erogato, consegnando quindi la somma di 13.500 euro in contanti e riceveva in garanzia due assegni dell'importo di di 9.150 euro».

Un canovaccio seguito, con importi diversi, nelle altre occasioni ricostruite da procura e finanza e relative agli anni tra il 2013 e il 2015. E con richieste in cui magari si vedevano aumentare del 10 per cento in più per ogni mese di ritardo della restituzione. Come nel caso contestato a un indagato, accusato di aver approfittato della difficoltà di un'imprenditrice perché «a fronte di un prestito nominale di 45mila euro erogato nel mese di novembre 2013, si faceva dare e promettere interessi usurari convenuti nel 10 per cento per ogni mese di ritardo; egli, infatti, conveniva che, a fronte dell'importo mutuato, avrebbe dovuto ricevere sei rate quindicinali di 15.833,33 euro ciascuna», oltre a trattenere in garanzia un assegno di 60mila euro. Il totale della restituzione? Esattamente 94.999,98 euro.

Per i cinque, imputati tra i 43 e i 71 anni, compresa la prima vittima finita a sua volta sotto inchiesta, il processo inizierà il prossimo 7 giugno, quando tutti avranno modo di difendersi dalle accuse, assistiti dagli avvocati Camillo Carini, Francesco Falcinelli, Francesco Gallo, Michele Gamboni, Lara Greco, Fernando Mucci e Carlo Orlando.