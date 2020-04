La presidente Tesei: «Pasqua e Pasquetta chiusa in casa con la famiglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFALCO - Ha trascorso Pasqua e Pasquetta «rigorosamente chiusa in casa con la famiglia», nella sua Montefalco, con in tavola i piatti della cucina locale, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. «Per me e per tutti gli umbri sono stati giorni sicuramente diversi - ha detto all'Ansa -, pensando alle tradizioni alle quali abbiamo dovuto fare a meno, dagli affetti ai momenti religiosi particolarmente sentiti. È stato tutto più pesante».«Sono e saranno ancora giorni di sacrifici - ha sottolineato la presidente della Regione - ma gli umbri hanno capito e rispettato le norme per il contenimento del coronavirus. Hanno saputo fare squadra». Tesei ribadito di «volere essere molto misurata» nel guardare ai dati locali della pandemia. «Non possiamo ancora essere tranquilli - ha aggiunto - anche se i numeri appaiono confortanti e sembrano far ben sperare. Stiamo lavorando per le riaperture ma non bisogna mai abbassare la guardia con un nemico come il virus che ancora non conosciamo bene».In questi giorni Tesei si è comunque potuta concedere un pò di riposo anche se sempre in contatto con gli Uffici della Regione: «Il telefono non ha mai smesso di squillare - ha ammesso la presidente - ma sono riuscita anche a sentire qualche amica. Sono convinta che tutti insieme ce la possiamo fare».