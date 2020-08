La preside del Volta: «Ogni giorno 400 studenti a casa, solo così possibile la sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Ogni giorno 14 classi, circa 400 studenti, resteranno a casa e faranno didattica a distanza. Solo così potrò alleggerire il numero delle presenze all'interno del nostro istituto che è il più grande dell'Umbria»: ad annunciarlo all'Ansa è Rita Coccia, dirigente dell'Itts, Istituto tecnico tecnologico statale, «Volta» diPerugia. Spiegando come ha organizzato la prossima riapertura dell'anno scolastico applicando le linee guida e le accortezze previste per evitare il diffondersi del coronavirus. «Abbiamo - ricoda Coccia - circa 1.800 studenti, 220 docenti e una cinquantina di figure Ata, praticamente siamo una cittadella e convivere in tutti gli spazi in questa situazione non è semplice. A cominciare ad esempio dalla palestra». L'educazione fisica sarà, infatti, una delle materia che verranno insegnate a distanza, così come religione. «In questo caso - precisa la dirigente - si viene a creare il problema di gestire chi sceglie di non fare religione e questo comporta l'unione di vari studenti da più classi e non è consigliato».