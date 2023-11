Presentato anche a Terni il calendario storico dei carabinieri

Mercoledì 8 Novembre 2023, 18:24

A Terni, nella caserma di via Radice, è stato il comandante provinciale colonnello Antonio De Rosa a presentare il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri realizzato dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell’editorialista Massimo Gramellini per i testi. Il calendario, che ha per tema “I Carabinieri e le Comunità”, narra alcune delle gesta più eroiche ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni, eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti, unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell’Arma. Attraversa la narrazione una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte dalla Fiamma – emblema dell’Arma dei Carabinieri - e avvolge l’intera opera. Il calendario storico è giunto a una tiratura di 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in otto altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in sardo e friulano). Iniziata nel 1928, la pubblicazione, alla sua 91^ edizione, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell’Arma e attraverso essa, della storia d’Italia. Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2024 dell’agenda illustrata attraverso quattro racconti, storie di fantasia ispirate alla realtà e capaci di tratteggiare la vera anima del Carabiniere esaltando il messaggio del servizio a favore della cittadinanza e della fiera consapevolezza di adempiere ad un ruolo sociale indispensabile. Altre due opere completano l’offerta editoriale di quest’anno. Il Calendario da tavolo, dedicato anche quest’anno al tema “i Carabinieri nei Borghi più Belli d’Italia”. Sono state selezionate 12 immagini con Carabinieri ritratti in uno dei tanti borghi che impreziosiscono l’Italia. Tra le località più suggestive c’è Spello. L’intero ricavato della vendita di questo calendarietto da tavolo è devoluto, come accaduto negli anni precedenti, all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri. Il Planning da tavolo, in scia con le altre opere, è incentrato anch’esso sul tema del “controllo del territorio”. Anche stavolta il ricavato sarà devoluto ad un reparto pediatrico, individuato quest’anno nel Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. La presentazione nella la caserma “Angelini” nel video di Claudia Sensi