Presentata la candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025, con il dossier “Meta meraviglia la cultura che sconfina”

l ministero della Cultura (MiC) ha reso nota oggi, 16 settembre, la lista delle 15 città candidate a “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025. Fra queste Orvieto.

Al riguardo la sindaca Roberta Tardani commenta che il dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2025, dal titolo “Meta meraviglia la cultura che sconfina” presentato dall’Amministrazione «è il frutto di un processo partecipativo importante che ha coinvolto tutta la città: associazioni che hanno aderito ai 4 workshop di co-progettazione, interviste in profondità con i rappresentanti delle istituzioni culturali e con tutti i principali stakeholders e quasi 400 questionari inviati direttamente dai cittadini con proposte e contributi attraverso una piattaforma on line attivata per dare la possibilità a tutti di contribuire alla definizione dell’idea progettuale».

«Aver convogliato in un’unica direzione il fermento culturale della città - aggiunge inoltre - è già un primo grande risultato centrato e rappresenta un patrimonio che, al di là dell’esito, segnerà un percorso nuovo per Orvieto, condiviso con tutte le realtà associative che hanno contribuito con notevole entusiasmo alla definizione del progetto.

Nel solco di un lavoro avviato da tre anni a questa parte, la proposta del Comune di Orvieto punta a rinforzare e allargare l’offerta culturale di una città che può andare oltre le meraviglie che una storia millenaria le ha lasciato in eredità. E, come suggerisce il titolo del dossier, Orvieto guarda al futuro creando un legame con il passato e il presente, non si pone confini e punta sulle innovazioni digitali e i linguaggi artistici per sostenere un maggiore coinvolgimento delle comunità e per favorire la partecipazione e il protagonismo soprattutto dei giovani».