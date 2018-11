Predator a spasso per le vie di Foligno per lanciare la Hollywood dell'Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La Hollywood dell’Umbria si trova tra Foligno e Trevi. E più precisamente a torre Matigge. In quella splendida realtà ci sono, infatti, gli uffici della P.E. e cioè Procacci Entertainments, compagnia composta da Daniele Procacci, Giovanni Ottaviani, Vittorio Vegni e Carlo Procacci. A spiegare di cosa si occupa la P.E. è lo stesso Daniele Procacci. “Il nostro core business – esordisce– è riassunto nei settori production design, costumi, set design, sviluppo eventi internazionali e attività su eventi locali. Abbiamo collaborazioni con la Celebrity Fight Night, la Fondazione Muhammad Ali e la Fondazione Bocelli. Con queste ultime due abbiamo collaborato per un evento benefico che ha permesso di raccogliere 13 milioni di euro destinati alle attività benefiche. Ci muoviamo poi attraverso gli ambiti del disegno di produzione e della concept art. Il tutto senza dimenticare la possibilità di sviluppare qualsiasi immagine che figura nel cinema. Vantiamo ulteriori collaborazioni con giganti del livello di Marvel, Disney e Warner Brothers senza dimenticare il Festival del Cinema di Roma o il Lucca Comics. La P.E. è nata dalla volontà di creare in Umbria – prosegue – un polo di sviluppo cinematografico che in questa regione manca. Come risvolto della medaglia c’è la crescente attenzione dei grandi registi al Cuore Verde d’Italia e quindi abbiamo voluto anticipare i tempi facendoci trovare pronti. A Toronto sto portando avanti anche una altra esperienza, una compagnia che si chiama Once Upon a Time e stiamo lavorando su un’idea di un film su Francesco di Assisi. Per questo progetto possiamo contare sul peso di un composer, mio socio, del calibro di Jack Lenz che ha firmato colonna sonora di The Passion di Mel Gibson e la canzone Go where love goes per Andrea Bocelli. Con le nostre attività ci stiamo presentando sull’Italia per far consoce ciò per cui già ci conoscono su scala internazionale”. PREDATOR Il legame con Foligno, la sua città, Daniele Procacci non l’ha mai dimenticato e l’ha voluto esaltare portando un “Predator” nel 31esimo anniversario del film. “In occasione– racconta ancora– del 13esimo Festival del Cinema di Roma abbiamo organizzato gratuitamente una iniziativa per celebrare l’uscita al cinema del nuovo film targato 20TH Century Fox. Un progetto esclusivamente commemorativo. Il Predator ha attraversato a Foligno Corso Cavour e piazza della Repubblica. Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione nata con il costume-impersonator Walter Rocca sceso da Brescia per interpretare il mostro alieno di razza “Youtya” in un progetto di corto che stiamo girando tra Foligno, Valtopina e Bologna. Abbiamo anche intrattenuto gli ospiti della Tenuta Lamborghini durante l’evento in memoria di Ferruccio Lamborghini organizzato da Debora Cattoni, alla presenza dell’ingegner Fabio Lamborghini che ha portato alcune tra le più belle macchine supersportive della compagnia e della star di Hollywood – conclude - Robert Davi”.