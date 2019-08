Ultimo aggiornamento: 12:58

I pozzi all'interno dell'Ast risultano ancora inquinati, stando ai dati elaborati dall'Arpa. Non solo. La contaminazione si è estesa anche all'esterno dello stabilimento di viale Brin, come mettono nero sui bianco i tecnici dell'Arpa. Tricloroetilene, cromo VI, nichel, manganese, fluoruri solfati. Queste le sostanza che hanno superato i limiti di legge delle Csc (Concentrazioni soglia di contaminazione). Dopo il caso del 2016, quando l'allora sindaco Di Girolamo emanò un provvedimento per chiudere i pozzi dell'Ast, salvo poi dover fare una repentina retromarcia perché i dati utilizzati non erano adeguati alla decisione presa, e l'allarme scattato a dicembre dello scorso anno, si torna a parlare di pozzi inquinati all'interno di viale Brin. Con un elemento di novità che l'Arpa sottolinea nel documento spedito sia all'Ast che a Palazzo Spada, oltre che al Ministero dell'Ambiente, Provincia e Usl. Si evidenza - si legge nel documento di cui Il Messaggero è venuto in possesso - che il piezometro denominato F27 risulta esterno al perimetro dello stabilimento di proprietà dell'Ast, seppure ricompreso all'interno del Sin. Il che vuol dire che la contaminazione si è allargata. E non sembra essere l'unico caso, come si legge ancora nel rapporto elaborato dai tecnici dell'Arpa, coordinati dal dirigente Cristiana Simoncini. Relativamente alla contaminazione riscontrata nel reparto PIX i risultati analitici evidenziano un allargamento dell'area di anomalia, nonostante il positivo esito sortito dalle misure di prevenzione già attuate nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 ai punti F9 e P19, il cui avvio ha determinato una drastica riduzione delle condizioni anomale originariamente rilevate.L'Arpa va in pressing sull'Ast per chiedere interventi più incisivi. Si richiede ad Ast - scrive il dirigente Simoncini - di riconsiderare le misture di prevenzione, estendendole ad un settore più ampio. Per quanto riguarda le azioni che Ast sta mettendo in campo, finisce sotto la lente il piezometro F24. Si esprimono perplessità sull'efficacia del pompaggio (la ripulitura del pozzo, ndr) in atto, è l'ammonizione che arriva dall'Arpa.«Seguiamo la vicenda passo dopo passo. L'attenzione è massima». Raggiunta telefonicamente, l'assessore all'ambiente del Comune di Terni, Bendetta Salvati, commenta l'ennesimo caso che riguarda l'inquinamento dei pozzi dell'Ast. «Da quello che mi risulta - conclude l'assessore - l'Ast ha già fornito alcuni chiarimenti. Comunque l'attenzione da parte nostra è massima