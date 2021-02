Potenza-Ternana: la partita è rinviata per il campo innevato

Arriva la decisione ufficiale. Potenza-Ternana non si gioca, E' arrivato il rinvio della gara, per colpa della neve caduta sul capoluogo lucano che ha reso impraticabile il campo di gioco dello stadio Viviani, Questo, nonostante si sia lavorato per riuscire a liberare il terreno sintetico dalla neve. La partita, valevole per la 24' giornata del campionato di serie C, girone C, viene così' rinviata. In mattinata, alcuni addetti dello stadio hanno cercato di togliere la neve dal campo, con l'utilizzo di pale e rastrelli. Ma pare che si sia proceduto a rilento e che si stiano stati utilizzati mezzi e personale non sufficienti. La neve, sul capoluogo lucano, continua a scendere in maniera costante, ma non in modo abbondante. Già in tarda mattinata, le strade intorno allo stadio apparivano praticabili. Si è provato a lavorare, dunque, per ripristinare la praticabilità anche del Viviani. Cosa non avvenuta, evidentemente. La decisione ufficiale è arrivata a un'ora dal fischio d'inizio della partita, previsto per le ore 15. L'arbitro, Miele di Nola, ha preso atto dell'impossibilità di far disputare la partita, viste le condizioni del terreno di gioco. Probabilmente, Ora, si attende in meritro anche la comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro.

