Positivo il cardinale Gualtiero Bassetti. «Sta bene e vive il momento con coraggio». Controlli in Curia

PERUGIA - Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, è risultato positivo al coronavirus.

Il porporato è al momento a Perugia, dove le autorità sanitarie non hanno considerato necessario il suo ricovero, perché per fortuna i suoi sintomi sono quelli tipici di un'influenza: ha la febbre ma respira bene, quindi le sue condizioni non sono gravi. Tanto da restare attivo e al lavoro, anche se i medici gli hanno consigliato riposo. «Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio. Le sue condizioni – si legge in una nota nella Cei – sono costantemente monitorate». Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti anche all'interno della Curia di Perugia.

