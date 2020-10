Porano, un nuovo positivo e il comune torna a fare i conti con il Covid

Faticosamente tornato alla condizione di comune Covid-free, Porano torna a fare i conti con un nuovo contagio da Covid-19. "A seguito della comunicazione pervenuta da Usl Umbria 2- spiega in una nota il sindaco Marco Conticelli - è stata emessa una ordinanza di isolamento contumaciale nei confronti di un residente nel Comune di Porano risultato positivo al Covid-19. Il periodo di isolamento contumaciale avrà effetto a partire dalla data odierna fino al riscontro negativo di 2 test consecutivi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. La persona affetta da Covid-19 - fa sapere il sindaco - è comunque in buone condizioni di salute. L'invito alla cittadinanza è sempre quello di mantenere comportamenti rigorosi per evitare contagi:

indossare la mascherina in luoghi aperti se non si è con congiunti o soli, indossare la mascherina in luoghi chiusi aperti al pubblico, evitare assembramenti mantenendo la distanza interpersonale prevista, attuare una frequente igienizzazione delle mani.

Per il comune di Porano si tratta del trentunesimo contagio dall'inizio della pandemia.





