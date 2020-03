Porano, un nuovo caso positivo al Coronavirus. Cinque i residenti in isolamento

E' di 5 casi positivi al Covid-19 (Coronavirus) il bilancio dei contagiati nel comune di Porano. Il sindaco, Marco Conticelli, su richiesta della Usl Umbria 2, attraverso una nuova ordinanza emessa martedì 24 marzo, ha infatti attivato la quarantena contumaciale per una persona residente nel comune di Porano risultata positiva al test Covid-19 che va quindi ad aggiungersi ai 4 già ufficializzati.



"La persona, che gode di buona salute - spiega il sindaco - si trovava già in isolamento fiduciario, presso il proprio domicilio per contatti avvenuti in ambito lavorativo fuori comune. La fonte di trasmissione è risultata quindi esterna al territorio comunale. La situazione è costantemente monitorata dal servizio sanitario."







