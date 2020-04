Ormai è davvero questione di un giorno, massimo due, e il quadro dei contagi di Covid al convento di San Bernardino a Porano sarà definitivamente chiaro. Arrivano infatti uno dopo l'altro in queste ore i risultati dei tamponi eseguiti sia sulle suore ospiti della Casa di San Bernardino delle suore Francescane di Maria, sia sugli operatori che le assistono.

A mercoledì 8 aprile le suore risultate positive sono 17, di cui 15 in isolamento al convento e due, una di 90 anni e una di 91, ricoverate al "San Giovanni Battista" di Foligno. Oltre a queste 17, due sono i decessi delle consorelle avvenuti la scorsa settimana, decessi che hanno riguardato due suore, una di 90 anni e una di 103, gravemente malate e affette da patologie pregresse. Varie suore sono già risultate negative, per le altre si è in attesa del risultato dei tamponi. Stessa situazione per 9 operatori in attesa dell'esito dei test, mentre gli altri 9 sono già risultati negativi.

A seguito delle risultanze del Portale della Salute della Usl Umbria 2 e dei contatti con la Direzione del Distretto, questa la situazione alle ore 18 di mercoledì 8 aprile 2020: 17 suore positive, 2 suore positive decedute di 90 anni e 103 anni con pregresse patologie, 2 suore ricoverate a Foligno, 1 residente positivo in quarantena contumaciale, 5 residenti positivi ricoverati presso le strutture ospedaliere, 2 residenti guariti, 1 residente clinicamente guarito (senza più sintomi) in attesa del risultato del primo tampone di convalida.

"Nella giornata di domani, giovedì 9 aprile - annuncia il sindaco Marco Conticelli - la Protezione Civile Regionale consegnerà alla Casa delle Suore 300 mascherine chirurgiche e 100 mascherine FFp2."

