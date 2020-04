Porano, salgono a 11 le suore positive al Covid-19 al convento di San Bernardino

La situazione presso la Casa di San Bernardino delle Suore Francescane di Maria di Porano è in continua evoluzione. Il sindaco di Porano, Marco Conticelli, riferisce attraverso una nota, che "in base ai risultati dei tamponi effettuati sulle 37 suore ospiti della residenza, a oggi, lunedì 6 aprile, sono 11 le consorelle positive al Covid-19. Di queste - spiega il sindaco - una è deceduta nella serata di domenica 5 aprile a 103 anni. L'anziana suora soffriva da tempo di varie patologie."

Per quanto riguardo i test Covid ancora in corso, il sindaco ha spiegato che "alcune suore sono risultate negative anche dopo i tamponi - nella scorsa settimana erano state sottoposte anche a test rapido - e oggi riprenderà l'effettuazione dei tamponi sulle altre suore e sul resto del personale. Inoltre - spiega Conticelli - tutto il personale ad oggi esaminato con tampone è risultato negativo. Il personale in servizio è stato posto dalla Usl Umbria 2 in isolamento fiduciario presso la propria residenza. È autorizzato esclusivamente ad effettuare il percorso casa-lavoro e viceversa con l'obbligo di isolamento nella propria abitazione."



