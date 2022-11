Porano, dal Pnrr un milione di euro per un polo dell’infanzia 0-6 anni. Soddisfazione del sindaco Conticelli

Il comune di Porano ha ottenuto un finanziamento di oltre 1 milione di euro dal Pnrr per la realizzazione di un polo per l’infanzia 0-6 anni che sarà edificato in via Kennedy. Lo rende noto il sindaco, Marco Conticelli, il quale spiega che «l’amministrazione comunale ha partecipato al bando Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Investimento 1.1 Piano per asili nido, scuole per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia con un progetto che ha ottenuto il riconoscimento ministeriale».

In questi giorni il sindaco Conticelli ha firmato con il ministero dell’istruzione l’accordo di concessione di finanziamento che regola i rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto.

«Si tratta - riferisce il primo cittadino - di un atto propedeutico alla realizzazione che stabilisce tra l’altro il cronoprogramma attraverso il quale dovrà essere portato a compimento il progetto, tenendo conto di una sua necessaria rimodulazione in conseguenza del notevole aumento dei costi dei materiali registrato da qualche mese a questa parte. Secondo il cronoprogramma fissato dal ministero, l’avvio dei lavori è previsto entro il 30 giugno 2023 con la conclusione programmata entro il 31 dicembre 2025 ed il collaudo entro il 30 giugno 2026».

«Siamo particolarmente felici – dichiara il sindaco - di poter continuare una tradizione che da anni vede Porano come un comune particolarmente attento alle esigenze delle giovani famiglie residenti ma anche provenienti da zone limitrofe. Anche attraverso la presenza di questi fondamentali servizi – conclude - si combattono i fenomeni di spopolamento ed isolamento che affliggono sempre più i nostri piccoli Comuni».