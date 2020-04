Porano, muore un'altra suora al Convento di San Bernardino. La situazione nel comune

Dopo giorni relativamente tranquilli sul fronte Coronavirus, a Porano si torna purtroppo a registrare un altro decesso al Convento di San Bernardino. Nella notte di mercoledì 22 aprile, è deceduta una anziana suora di 93 anni, delle 17 positive Covid accertate. La consorella era purtroppo malata da tempo e non è riuscita a superare il contagio. Intanto il comune di Porano è fermo a 31 casi Covid, con 22 residenti positivi (di questi 5 sono i ricoverati nelle strutture ospedaliere dell'Umbria), 3 decessi (3 suore della Casa di San Bernardino) e 6 guariti, uno in più che in questi giorni è stato ufficialmente dichiarato fuori dalla malattia.

