Porano,morto un uomo all'ospedale di Terni: le vittime del coronavirus salgono a sei

Nel comune di Porano i decessi per Covid salgono a sei. Nel pomeriggio di lunedì 12 aprile il sindaco, Marco Conticelli, ha annunciato il decesso, avvenuto il giorno precedente, domenica 11, di un settantancinquenne residente nel comune ma ricoverato da tempo all'Ospedale di Terni per aver contratto il Coronavirus.

«Una notizia - le parole di Conticelli - che rattrista la nostra comunità che si stringe attorno ai familiari a cui va tutta la nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore.»

Nello stesso pomeriggio al primo cittadino di Porano, la Usl Umbria2 ha comunicato la positività al Coronavirus di una concittadina che si trova già in isolamento contumaciale. Gli attuali positivi nel comune di Porano sono al momento 12.

