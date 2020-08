Porano, chiuso il centro socio-culturale "Luigi Malerba" fino al termine dello stato di emergenza

La giunta municipale del comune di Porano, guidata dal sindaco Marco Conticelli, ha deliberato di inibire l'utilizzo del centro socio-culturale "Luigi Malerba" fino al termine dello stato di emergenza recentemente prorogato al 15 ottobre 2020.



"La decisione - si spiega nella delibera comunale - è stata adottata tenendo conto della tipologia di attività che si svolgono abitualmente all'interno della struttura che prevedono il coinvolgimento di più persone per ogni singola iniziativa, con evidenti problemi nel poter garantire tutte le misure anti-Covid, tenendo conto inoltre dell'aumento dei contagi che si sta registrando in questo periodo su tutto il territorio nazionale.

Al termine del periodo di emergenza saranno adottati ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evolversi della situazione." © RIPRODUZIONE RISERVATA