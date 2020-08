Ponte sul Lago di Corbara, i lavori dureranno di più. Il sindaco Bernardini: «Situazione complessa»

Per il Ponte sul Lago di Corbara, chiuso sulla statale 448 Baschi-Todi, per un problema ad una campata, non arrivano buone notizie dal vertice che si è tenuto lunedì 3 agosto in Regione, vertice convocato d'urgenza dall'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche e a cui hanno aprtecipato Anas e i sindaci di Baschi, Orvieto e Todi.

Secondo quanto riferisce il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, l'incontro ha evidenziato la complessità della messa in sicurezza del ponte sul Lago di Corbara. "Tale intervento - spiega Bernardini - che consentirà una riapertura parziale, prevede l'installazione di una trave di acciaio lunga 30 m. a sostegno della campata danneggiata. La trave è stata appositamente realizzata e nei prossimi giorni inizieranno i lavori di posizionamento."

Nel frattempo, a quanto si apprende, sono in corso specifici rilievi per verificare la necessità di ulteriori interventi su altri punti della struttura.

"Tutti i soggetti coinvolti - aggiunge Bernardini - hanno mostrato consapevolezza circa l'assoluta l'urgenza e sono stati garantiti tempi rapidi. Appare tuttavia necessaria una proroga dell'ordinanza di chiusura, attualmente in vigore sino al 9 agosto. A partire dalla prossima settima sarà presumibilmente possibile fissare un termine per la riapertura."

