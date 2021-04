Polo sanitario ternano, c'è l'impegno della Regione Carissimi (Lega): «Nuovo ospedale e città della salute»

Un nuovo ospedale di alta specialità da 600 posti letto, una Città della salute con la sede regionale del 118 e il mantenimento del Dipartimento di igiene e prevenzione della Asl 2. Ma anche «programmare l'offerta (sanitaria, ndr) pubblica e privata secondo i bisogni reali dei cittadini» nell'Umbria del Sud. Nasce il «Polo sanitario Ternano» (copyright Daniele Carissimi). Almeno sulla carta è questo l'impegno che si prende la Regione. Il primo passo ieri con l'approvazione all'unanimità della proposta di risoluzione unitaria sul Rafforzamento della rete ospedaliera e dei servizi sanitari del ternano, di iniziativa dei consiglieri Daniele Carissimi, Enrico Melasecche, Francesca Peppucci, Eugenio Rondini (Lega), Eleonora Pace (FdI), cui si sono aggiunti, dopo averla emendata, anche i consiglieri Fabio Paparelli, Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni (Pd), Vincenzo Bianconi (Misto), Thomas De Luca (M5s) e i consiglieri della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni.

L'impegno. La Regione dovrà così tenere conto di questa votazione nell'elaborazione del nuovo Piano sanitario regionale (Psr), il che vuol dire che i temi dibattuti tante volte su questo giornale dovranno essere scritti nero su bianco nel prossimo Psr, a cominciare dal nuovo Santa Maria. Provvedere alla sua realizzazione attivando senza ritardo l'iter progettuale e amministrativo, è la strada che il Consiglio regionale indica alla presidente Donatelle Tesei. Ma anche la Città della salute rappresenta un altro pilastro di quel Polo sanitario Ternano che da ieri inizia a prendere forma. Altro impegno che la Regione dovrà prendersi con l'Umbriua del Sud è quello di rafforzare la medicina di territorio, tenendo in considerazione anche l'offerta dei privati. Dare seguito alla Delibera di Giunta regionale 1516/2018 che prevede per gli accordi tra le Asl e i soggetti privati, procedure comparative, in base alle effettive necessità di salute, tenendo conto della sanità post Covid, è scritto nella risoluzione unitaria approvata ieri.

L'impegno. «È necessario procedere celermente alla realizzazione di un nuovo Polo Sanitario Ternano, che garantisca servizi adeguati ai cittadini umbri e di fuori Regione», ha detto il consigliere regionale della Lega, Daniele Carissimi, che ha presentato in Aula la risoluzione. «Il sistema è sull'orlo del tracollo, dobbiamo intervenire subito», ha aggiunto il consigliere Carissimi riferendosi alla necessità di realizzare quanto prima il nuovo Santa Maria. «Ci sono delle criticità. Quando un assessore firma una mozione per impegnare sé stesso a me sorge un dubbio: c'è qualcosa che non funziona all'interno della Giunta?», è l'interrogativo sollevato dal consigliere regionale del Pd, Fabio Paparelli.

