Polizia Orvieto. Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana al sostituto commissario Sandro Livi

Al sostituto commissario Sandro Livi, orvietano, classe 1962, in forza al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, è stata conferita l'onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il titolo di cavaliere è stato conferito dal Capo di Stato con Dpr il 27 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2021.

Arruolato nella Polizia di Stato nel settembre 1982, Livi ha prestato servizio a Vibo Valentia, Roma, Peschiera del Garda, Vicenza, Terni e Orvieto. Nel ruolo Ispettori dal 1995, è attualmente sostituto commissario.

Dall’anno 2009 al 2013 è stato responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Orvieto, aliquota Polizia di Stato. Dal settembre 2013 all’aprile 2014 è stato accorpato alla sezione Polizia Giudiziaria c/o la Procura di Terni lavorando nella segreteria di tre pubblici ministeri, occupandosi principalmente della trattazione dei fascicoli che vedevano come parti offese soggetti deboli.

Dall’aprile 2014 al maggio 2017 è stato responsabile della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Orvieto; dal maggio 2017 a tutt’oggi è responsabile della Squadra Informativa - U.I.G.O.S., del Commissariato di Orvieto.

Ha ricevuto fino ad oggi numerosi encomi, parole di lode e premi in denaro per risultati conseguiti in operazioni di Polizia giudiziaria di notevole importanza; nel 2003 è stato insignito della Croce di Bronzo per Anzianità di Servizio; nel 2008 è insignito della Medaglia di Bronzo al Merito di Servizio; nel luglio 2013 insignito della Medaglia d’Argento al Merito di Servizio; nel marzo 2014 è insignito della Croce d’Argento per Anzianità di servizio; nel dicembre 2017 insignito della Croce d’Oro per Anzianità di servizio; nel febbraio 2018 insignito della Medaglia d’Oro al Merito di servizio.

Il sostituto commissario Sandro Livi si è inoltre sempre distinto per la sua attività nel sociale nel quale opera da circa un ventennio. Dall’anno 2001 è iscritto nella sezione dell’AVIS Comunale di Orvieto quale socio donatore effettivo; nel 2008 ha ricevuto il conferimento del diploma con Medaglia di Bronzo per il numero delle donazioni effettuate; nel 2017 ha ricevuto il conferimento del diploma con Medaglia di Argento per il numero delle donazioni effettuate.

Accompagnatore Escursionistico Nazionale, presta la propria opera in seno all’associazione "E.Majorana Orvieto" esclusivamente a titolo gratuito e volontario per raggiungere gli scopi associativi quali: promuovere l’escursionismo come conoscenza del territorio e tutela dell’ambiente, organizzare escursioni anche per portatori di handicap, corsi di educazione ambientale per le scuole e, con il mandato della Federazione Europea di Escursionismo, progettare, segnalare e mantenere in ordine i Sentieri Europei che attraversano l’Italia nelle varie direzioni.

Iscritto nel Gruppo Comunale di Protezione Civile di Orvieto in qualità di operatore volontario a seguito del sisma del 24 agosto 2016, nell’ambito dei soccorsi organizzati dal predetto Gruppo Comunale ha prestato, in qualità di volontario, la propria opera di assistenza alle popolazioni colpite dall’evento e, in particolare, nei mesi invernali del 2017 alle popolazioni di Norcia, San Pellegrino di Norcia e Preci, riscuotendo per serietà, operosità ed altruismo, unanimi apprezzamenti dalla popolazione e dagli altri operatori.

Dall'agosto 2018 è accreditato quale componente del “Nucleo Speciale Ricerca e Soccorso” per l’intervento in ambienti ostili e/o in grandi verticali con l’utilizzo di speciali attrezzature per alpinismo, torrentismo etc. partecipando quale volontario, anche nell’anno in corso, alle ricerche di persone scomparse.

