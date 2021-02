Bastia Umbra, botte a genitori e nonni per i soldi della droga: arrestato

BASTIA UMBRA - Sotto gli effetti dell'alcol e di sostanze stupefacenti, era incapace di contenere i propri impulsi violenti, aggredendo verbalmente i propri genitori e nonni, insultandoli, tentando di colpirli e distruggendo tutto

ciò che aveva sotto mano, come suppellettili, mobilio, porte e finestre. Protagonista di questi episodi, un giovane di 26 anni, del comprensorio di Bastia, più volte indagato in passato, che è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica della regione, dove è stato accompagnati dagli agenti del commissariato di Assisi. Tra gli episodi anche il furto del bancomat al padre per prelevare soldi.

