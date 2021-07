Polizia Locale, il tenente Giampiero Bianchini lascia il Comune. Il saluto del sindaco

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:19

FOLIGNO - “In occasione del pensionamento, ho voluto ricevere nel mio ufficio a Palazzo Comunale, il tenente della Polizia Municipale, Giampiero Bianchini, per consegnargli il gonfaloncino della Città di Foligno, quale segno di gratitudine per l’impegno sempre dimostrato al servizio del Corpo dei Vigili Urbani e della comunità cittadina”. Lo ha sottolineato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Un meritato riconoscimento, in considerazione del suo impegno spontaneo e gratuito, dimostrato in molteplici occasioni – ha proseguito il sindaco - quale accompagnatore di amici e parenti di coloro che giungono al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito; di guida tra le bellezze storico artistiche dei palazzi nobiliari della Città; di curatore del progetto di sicurezza stradale ‘Va...lentino’ e di calligrafo ufficiale dell’Ente Giostra della Quintana e del Comune di Foligno, per i quali ha realizzato pergamene, elenchi e riconoscimenti ufficiali di rara bellezza e prestigio. Il cavalier Bianchini mi ha assicurato che proseguirà il suo impegno di calligrafo e di cerimoniere a beneficio dell’amministrazione comunale, lo ringrazio nuovamente per il suo alto senso civico e la sua attenzione per l’immagine della Città di Foligno”.