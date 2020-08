Donne spiate con una microcamera nel bagno dell'ufficio

PERUGIA - Una microcamera wireless è stata scoperta sul pavimento di un bagno per donne di un

"frequentatissimo" ufficio di servizi di Perugia. Il titolare si è subito rivolto alla sala operativa della questura che ha

avviato gli accertamenti. L'uomo, poco prima, era stato informato da una dipendente che aveva visto la microcamera nascosta fra alcuni scatoloni. Gli agenti della squadra volante, diretti dal commissario Monica Corneli, hanno appurato che si trattava di uno strumento per videoregistrazioni senza fili. Dagli accertamenti è emerso che l'ufficio di servizi è molto frequentato dalle utenze ma il bagno sembrerebbe adibito solo per dipendenti e addette alle pulizie. Il titolare dell'esercizio ha quindi sporto denuncia contro ignoti per «interferenze illecite nella vita privata». © RIPRODUZIONE RISERVATA