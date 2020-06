Perugia, bimbo sfugge alla mamma: lo ritrova la polizia

PERUGIA - Paura lunedì pomeriggio per un bambino sfuggito alla custodia della mamma in un quartiere cittadino. Per ritrovare il bambino si sono attivati gli agenti della squadra volante della questura allertati dalla chiamata dela mamma del piccolo al 113.

Gli aganti hanno passato al setaccio la zona e il bambini è stto individuato mentre stav correndo in un campo vicina a un tratto di strda molto trafficata. Il piccolo è stato porettao in questura

dove si è messo a giocare al "piccolo poliziotto" insieme agli agenti affascinato dal lampeggiante e dalla sirena e pi è stato riconsegnato ai genitori.