Operazione antidroga della polizia: arresti a Città della Pieve. Presa banda di albanesi

E' in corso dalle prime luci dell'alba un'operazione antidroga della polizia nella zona di Città delle Pieve. Da quanto fltra da fonti investigative, sono in corso arresti nei confronti di alcuni cittadini albanesi che sono accusati di spaccio di droga, soprattutto hashish e cocaina. I particolari dell'operazione verrano resi noti del corso della mattinata. Sono diversi gli agenti entrati in azione per eseguire le ordinanze di custodia cautelare in carcere dopo un'indagine che ha permeso di appurare come nella zona del lago Trasimeno fosse attivo il gruppo di albanesi che gestiva da tempo un fiorente mercato dello spacco di droga.