Mercoledì 19 Ottobre 2022, 09:06

TERNI Ora è ufficiale, dopo tante indiscrezioni, spifferi, elucubrazioni e via discorrendo, arriva l'annuncio. «Un nostra candidato correrà alle prossime elezioni comunali». A dirlo è l'imprenditore Stefano Bandecchi, il patron della Ternana, ma in veste di segretario nazionale di Alternativa Popolare (Ap), come specifica lui stesso nel video social diffuso ieri pomeriggio. L'input da cui parte è quello sanitario, con chiari riferimenti alla svolta maturata ieri (i due finanziamenti stanziati dall'Inail) per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni (100 milioni) e di quello di Narni Amelia (84 milioni). «Vedo che c'è un grande fermento sulla sanità e meno male mi fa piacere, ma manca la politica», esordisce il segretario di Ap Bandecchi. «Sicuramente avremo il nostro candidato alle prossime regionali e perché no a tutte le prossime comunali che saranno in Umbria (a Terni si vota tra 8 mesi, ndr)», è la frase spartiacque tra un prima, fatto di chiacchiere sul ruolo di Bandecchi rispetto alla corsa a sindaco di Terni, e un dopo, quello annunciato ieri a chiari note. E non a caso il segretari di Ap Bandecchi lo rimarca. «Sì bisogna dirlo che prima o poi avverrà questo perché vedo che la politica Umbria e una politica statico che non porterà mai niente, ma inoltre è una politica disuguale e per un liberale come me questo è mostruoso», sottolinea il segretario di Ap Bandecchi che da ieri è sceso in campo. E il tema sui cui ha iniziato subito a battere è quello della sanità. «Ringrazio la presidente Tesei per gli stanziamenti e anche per il fatto che ha detto che fhe forse dobbiamo mettere sulla stessa dignità si è resa conto che quello che succede in una parte dell'Umbria nella sanità privata può succedere in tutta l'Umbria, e in questo caso la ringrazio anche come presidente della Ternana». Chiaro il riferimento alla partita del convenzionamento della clinica privata chiesta da patron Bandecchi per coprire i costi del nuovo Liberati. «Ormai il dato è tratto, ognuno cominciasse a fare la propria corsa, perché io ho intenzione di fare la mia gara. E la mia gara non è solo calcistica. anzi è l'ultima cosa. Oggi mi interesso di politica». Bandecchi, insomma, scende in campo e il primo vero test sarà proprio la corsa a sindaco di Terni, con Ap che avrà un suo candidato.

Sergio Capotosti

