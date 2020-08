Un uomo, G.F. di 41 anni di Terni, si è infortunato con la moto da enduro nei pressi di Colle Bertone nel comune di Polino. Il centauro è stato ricoverato al Santa Maria di Terni al termine di una serie di operazioni di soccorso che hanno visto in campo vigili del fuoco e volontari del soccorso speleologico dell'Umbria (Sasu). Talmente impervia la zona dove è avvenuto l'incidente, che il motociclista è stato trasportato in l'elisoccorso fino all'Aviosuperficie di Terni, per poi raggiungere il Santa Maria a bordo di un mezzo del 118. Al momento dei soccorsi l'uomo

presentava diverse fratture ma non era in pericolo di vita

, come hanno riferito dal comando dei vigili del fuco di Terni. Oltre ai vigili del fuco, sul posto, si sono recate tre squadre di tecnici del Sasu provenienti da Terni, dal presidio in Valnerina e da Spoleto, composte da tecnici, operatori e sanitari del Sasu e l’elisoccorso Icaro02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestetista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso.

