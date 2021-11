Muore l'ex portiere della Ternana Poerio Mascella

Lunedì 1 Novembre 2021, 15:22

E' morto a 71 anni in seguito a una lunga malattia Poerio Mascella, protagonista con la Ternana sia in veste di portiere che di dirigente nel 2010. Centotrenta presenze in maglia rossoverde tra il 1977 ed il 1980 in serie B ed in coppa Italia sotto la guida tecnica di Rino Marchesi, Renzo Ulivieri, Pietro Santin e Omero Andreani, po è stato nel tempo anche dirigente e consulente di mercato. Condoglianzw sono arrivate dalla Ternana e da tutto il mondo sportivo italiano.