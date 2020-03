Poche mascherine negli ospedali umbri, la Regione ordina 10mila pezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono poche le mascherine negli ospedali umbri. Non siamo all’emergenza con cui fanno i conti alcune aziende sanitarie del Nord, ma la situazione è tale da convincere la Regione a muoversi con molta decisione per evitare di trovarsi con le forniture al di sotto della soglia di sicurezza. Mille mascherine entreranno nei magazzini degli ospedali umbri tra domani e martedì: saranno fornite da Federfarma che in questi giorni aveva provveduto ad un acquisto extra per i punti vendita associati. Non sono ancora arrivati a destinazione gli approvvigionamenti di cui si sta occupando direttamente il governo. Il decreto di Palazzo Chigi risale a mercoledì e considerando tempi tecnici e dimensioni dell’ordine sarà necessario aspettare ancora un pò. La governatrice Donatella Tesei lo ha ribadito ieri direttamente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la videoconferenza svolta in mattinata: «Per questo tipo di dispositivi è indispensabile un acquisto centralizzato a livello nazionale». Sulla stessa linea anche il presidente dell’Emilia Stefano Bonaccini. Palazzo Donini, comunque, ha scelto di muoversi in autonomia e oltre alle prime mille mascherine di lunedì ne attende altre diecimila entro la prossima settimana: saranno fornite dalla Sir Safety di Bastia Umbra, una delle aziende di riferimento nel mercato dei dispositivi di sicurezza per il lavoro. Non solo, anche le aziende delle Farmacie comunali di Perugia e Terni si sono messe a disposizione per aiutare gli ospedali umbri nei prossimi giorni qualora si presentassero ulteriore necessità. E nel confronto tra Governo e Regioni, ieri, si è parlato pure di sostegno alle aziende in crisi: «Ho nuovamente sollevato con forza la problematica delle ricadute economiche derivanti dal coronavirus – spiega la presidente Tesei – non si può pensare a misure e provvedimenti a favore delle sole zone o delle sole regioni colpite dai focolai. La ricaduta d’immagine e le ripercussioni negative, come stiamo vedendo nel nostro territorio, riguardano l’intero Paese. La Regione ha già iniziato a mettere in campo politiche straordinarie, ma il Governo nazionale deve essere presente e fare la sua parte con tutti».