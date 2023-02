Pnrr, assegnati 3 milioni alla Provincia di Perugia per il dissesto idrogeologico

PERUGIA - Tre milioni di euro assegnati alla Provincia di Perugia per opere contro il dissesto idrogeologico lungo la viabilità provinciale. Il finanziamento rientra nel piano nazionale di ripresa e resilienza, specificatamente nelle “misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.

Nell'ambito del Pnrr la Provincia è stata nominata Ente attuatore di interventi per la riduzione del rischio



idrogeologico. In particolare sono stati assegnati finanziamenti per tre lavori di sistemazione dei dissesti: precisamente la Sp 207 di Cai Cambiucci, nel comune di Gubbio, per un importo complessivo di un milione e 240mila euro; il risanamento e il consolidamento della strada provinciale 421 di Collazzone (847mila euro); e per il ripristino di un movimento franoso e sulla provinciale 310 nel tratto di Paciano.«Queste risorse - afferma in una nota della Provincia il consigliere delegato alla Viabilità, Moreno Landrini - ci dannol'opportunità di mettere in sicurezza imortanti arterie provinciali e al tempo stesso migliorare il manto viabile dellestesse . L'obiettivo è sempre mettere in sicurezza tratti viari e nel contempo migliorarne le condizioni di percorribilità».