Dal Pnrr 17 milioni per gli edifici scolastici: via al bando

PERUGIA - Altri 17 milioni per l'edilizia scolastica dell'Umbria: il via libera è arrivato dalla giunta regionale. Ammonta precisamente a 16.715.485 milioni di euro lo stanziamento approvato nell'ambito del Pnrr su proposta della Regione. Le risorse sono rivolte ai Comuni e alle Province dell' Umbria per le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado. I fondi saranno destinati all'aumento della sicurezza degli edifici, miglioramenti antisismici delle strutture e riduzione dei consumi energetici, queste le principali finalità che saranno tenute in considerazione per assegnare le risorse tramite un Bando che sarà pubblicato l'11 gennaio nel bollettino ufficiale regionale dell'Umbria.

«Con questo ulteriore stanziamento - spiega l'assessore regionale all'istruzione Paola Agabiti - proseguiamo la nostra azione di sostegno e collaborazione con gli enti locali per l'ammodernamento delle strutture scolastiche. Questo rappresenta un secondo importante stanziamento di risorse, risultato di una costante attenzione che la Regione pone al tema dell'edilizia scolastica».