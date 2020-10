Plastic free a Orvieto per la "Signorelli", borracce a scuola con Acea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella scuola secondaria di primo grado “Luca Signorelli” dell’Istituto comprensivo Orvieto-Baschi l’anno scolastico si colora di blu. Mercoledì 30 settembre,, che da anni sostiene importanti progetti didattici finalizzati a educare gli studenti a tematiche ambientali, partendo dalle caratteristiche geografiche, storiche e sociali del territorio.La consegna delle borracce - già in programma lo scorso 22 marzo (giornata mondiale dell’acqua), ma ostacolata dai provvedimenti imposti dalla pandemia - deriva dal. L’iniziativa, sponsorizzata da Acea Ambiente, ha quindi permesso agli alunni di riflettere sulle interdipendenze tra ambiente naturale ed esseri umani e di incoraggiare nei ragazzi pratiche virtuose per il riciclo e per il risparmio idrico ed energetico.A donare le borracce agli studenti, oltre ai rappresentanti di Acea, la dirigente Antonella Meatta, e la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani."Una collaborazione importante - ha commentato Tardani - non la prima che vede coinvolti l’istituto comprensivo Orvieto-Baschi e l’azienda, finalizzata a sostenere progetti didattici per educare e sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile."