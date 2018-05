TERNI Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile di Brindisi, Antonio Campana, detenuto a Terni dove è stato raggiunto dalla nuova misura di custodia cautelare, sarebbe riuscito a comunicare all'esterno anche con un telefonino fatto entrare in carcere. Avrebbe impartito ordini, richiesto il sostentamento dei detenuti a chi si trovava all'esterno. Campana avrebbe anche mostrato intenzioni vendicative nei confronti di un magistrato della Dda di Lecce, lo stesso che ha coordinato l'inchiesta che ne ha determinato l'arresto. Campana è il presunto capo dell'associazione mafiosa che la polizia ritiene di aver sgominato con i 12 arresti eseguiti ieri mattina ed è il fratello del boss Francesco, ritenuto uno dei vertici della Sacra corona unita locale. Nel carcere di Terni è recluso anche Raffaele Martena, anche lui raggiunto dalla misura cautelare.

Campana tramite il telefono seuqestrato aveva espresso una chiara minaccia nei confronti del pm che in passato lo aveva indagato e fatto condannare all'ergastolo. Tra i particolari emersi anche un progetto di evasione dal carcere da parte di uno degli arrestati già detenuti, da attuare approfittando della compagnia teatrale di cui faceva parte.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Brindisi e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno permesso di accertare come due detenuti, noti appartenenti alla Scu, attraverso l'invio di alcuni «pizzini» e di contatti telefonici mantenuti con un cellulare fraudolentemente introdotto in carcere, siano riusciti

ricostituire e compattare un agguerrito gruppo criminale, fornendo agli appartenenti all'associazione specifiche disposizioni ed impartendo ordini da adottare sul territorio provinciale brindisino.

Le indagini, svolte nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017, su impulso della Polizia Penitenziaria di Terni, hanno, di fatto, smantellato la linea di comando di una cellula criminale che fa riferimento ad una frangia storica della Sacra Corona Unita gradino al di sotto del capo nell'organigramma del clan.



