Ferentillo, pizza, birra e viparo: un euro per la solidarietà

Pizza, birra, viparo e tanta solidarietà, sono gli ingredienti della Proloco di Ferentillo per l'emergenza del Coronavirus che si è tradotta oltre con la raccolta alimentare anche con una raccolta fondi davvero originale: la rosticceria del paese "Morenacchia la cornacchia" per ogni pizza venduta devolverà un euro all'Associazione turistica che, a sua volta, destinerà l'intero ricavato all'emergenza Covid 19. A questa iniziativa del titolare Umberto, si sono aggiunte altre due marche che nel borgo hanno un certo seguito: il birrificio Magester e l'amaro Viparo di Terni che doneranno anche loro un euro per ogni bottiglia acquistata presso la rosticceria di Umberto Trotti che, pur con una crisi che attanaglia, è ottimista: «E' sempre dura rialzarsi ma quando alla fine ci riesci la soddisfazione è doppia. Mai piangersi addosso - continua- pensare sempre positivo e vedrai che alla fine vincerai. Parlo per tutte le famiglie e le partite Iva in difficoltà ed in questo momento la ricetta è la famiglia, gli amici, la solidarietà, la forza e tantissima umiltà». Sebastiano Torlini a nome dell'Associazione ricorda che tramite bonifico bancario si può donare sul conto corrente intestato a"ProlocoFerentillo:IT59S0760114400000084014166.

Ultimo aggiornamento: 22:54

