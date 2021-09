Pittura, scultura e musica ad Amelia: cento artisti in mostra grazie a ‘Mille Cavalletti’

Venerdì 10 Settembre 2021, 19:59

Dagli impressionisti ai macchiaioli, dalla pittura dei classici dell’Ottocento ai paesaggisti, dagli astrattisti all’action painting. Quasi cento artisti ad Amelia hanno esposto le loro opere nella tre giorni di arte pittorica “Mille Cavalletti” ospitata nel chiostro di San Francesco ad Amelia. Tanti stili diversi e tanti artisti da tutta Italia, in particolare giovani ed emergenti che hanno espresso addirittura caratteristiche preraffaellite e simboliste. Ideata da Lorenzo Paolucci e da alcuni appassionati d’arte, curata da Alessia Fasciani, “Mille Cavalletti” ha riscosso un grande successo ed ha ospitato anche diverse opere scultoree tra cui quelle di Carmine Faraco, che si è cimentato in rappresentazioni sul tema della pandemia da Covid. Ad allietare le tre giornate anche diversi eventi musicali in notturna curati dall’etichetta discografica Giuro Music di Giuseppe Anastasi e Carla Quadraccia e, per la musica classica, un concerto d’arpa. “Questo evento - spiegano gli organizzatori - si inserisce in una serie di iniziative locali che mirano a risvegliare e promuovere una ripresa non solo economica ma anche artistica e culturale”.